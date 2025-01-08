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Энергокризис: на правом берегу Днестра 8 января электроэнергия будет, но импортная

В госпредприятии Energocom сообщили, насколько покрыты потребности в электроэнергии правобережной Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Потребности правобережной Молдовы в электроэнергии на 8 января покрыты на 100%, сообщили в госпредприятии Energocom.

«В среду, 8 января, потребление электроэнергии ожидается сопоставимым с 7 января. АО Energocom полностью зарезервировало коммерческую мощность на румынской границе для покрытия потребностей в потреблении», — уточнили в предприятии.

Таким образом, в дополнение к местному производству на Кишиневской и Бельцкой ТЭС, местным возобновляемым источникам энергии, остальная электроэнергия будет закупаться по импорту и на бирже.

С начала года, когда Молдавская ГРЭС прекратила поставки электроэнергии на правый берег, потребление в регионе обеспечивается в основном за счет импорта энергоносителя, экспорт осуществляет Румыния.

Утром 1 января в ПАО «Газпром» заявили о том, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину в связи с завершением срока действия соглашения о транспортировке газа с НАК «Нафтогаз Украины», подписанного 30 декабря 2019 года.

После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.

В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. В Приднестровье с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.

На территории Левобережья с третьего января начались веерные отключения электроэнергии из-за превышенного потребления электричества по сравнению с его производством.

энергетика