Энергокризис: на правом берегу Днестра 8 января электроэнергия будет, но импортная

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Потребности правобережной Молдовы в электроэнергии на 8 января покрыты на 100%, сообщили в госпредприятии Energocom.
«В среду, 8 января, потребление электроэнергии ожидается сопоставимым с 7 января. АО Energocom полностью зарезервировало коммерческую мощность на румынской границе для покрытия потребностей в потреблении», — уточнили в предприятии.
Таким образом, в дополнение к местному производству на Кишиневской и Бельцкой ТЭС, местным возобновляемым источникам энергии, остальная электроэнергия будет закупаться по импорту и на бирже.
С начала года, когда Молдавская ГРЭС прекратила поставки электроэнергии на правый берег, потребление в регионе обеспечивается в основном за счет импорта энергоносителя, экспорт осуществляет Румыния.
После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. В Приднестровье с 11 декабря сроком на 30 дней действует режим ЧС в энергетике.
На территории Левобережья с третьего января начались веерные отключения электроэнергии из-за превышенного потребления электричества по сравнению с его производством.