После праздников будет хуже: Электричество подорожает и его всем не хватит — эксперт прогнозирует экономический коллапс в Молдове

Он отмечает, что к 10 января закончатся период зимних каникул в Молдове и Румынии и в обеих странах возрастёт спрос на электричество из-за возобновления экономических процессов, а значит увеличатся и биржевые цены. При росте закупочных цен нет уверенности, что Молдове удастся удержаться в коридоре 140 евро, заложенных регулятором в конечный тариф, и «если его увеличить, как просит Premier Energy, то я опасаюсь экономического коллапса».