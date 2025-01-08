После праздников будет хуже: Электричество подорожает и его всем не хватит — эксперт прогнозирует экономический коллапс в Молдове

После 8 января ситуация в электроснабжении правого берега Днестра рискует ухудшиться, считает член админсовета госпредприятия Energocom Александр Слусарь.
Он отмечает, что к 10 января закончатся период зимних каникул в Молдове и Румынии и в обеих странах возрастёт спрос на электричество из-за возобновления экономических процессов, а значит увеличатся и биржевые цены. При росте закупочных цен нет уверенности, что Молдове удастся удержаться в коридоре 140 евро, заложенных регулятором в конечный тариф, и «если его увеличить, как просит Premier Energy, то я опасаюсь экономического коллапса».
На это накладываются проблемы доставки электричества и при их обострении Кишинёв может быть вынужден или прибегнуть к аварийным контрактам, добавляющим к уже повышенной цене еще 100 евро, или же к веерным отключениям потребителей.
Слусарь добавил, что его оптимизм за ситуацию не простирается далее 15 января, когда сочетание факторов спроса, логистики и погоды может спровоцировать серьёзный кризис на правом берегу Днестра.