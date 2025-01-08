Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологий

По итогам переговоров стороны согласовали организацию с 15 по 19 января этого года визита в Узбекистан иранской бизнес-делегации во главе с председателем Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты и ведущими предпринимателями провинции.