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Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологий

Для обсуждения перспектив сотрудничества во второй декаде января 2025-го республику посетит бизнес-миссия Ирана.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологий, сообщает ИА «Дунё».

Об этом шла речь в ходе бизнес-форума в провинции Мазендеран с участием посла Узбекистана Фариддина Насриева, председателя Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Али Такипура и иранских предпринимателей.

В фокусе внимания находились вопросы увеличения объемов взаимной торговли и привлечения инвестиций.

«Представители деловых кругов Мазендерана выразили готовность наладить сотрудничество с Узбекистаном в сфере сельскохозяйственных технологий, в частности, в выращивании риса и цитрусовых, подготовке их к экспорту», — говорится в сообщении.

По итогам переговоров стороны согласовали организацию с 15 по 19 января этого года визита в Узбекистан иранской бизнес-делегации во главе с председателем Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты и ведущими предпринимателями провинции.

сельское хозяйство