ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Иранские предприниматели намерены сотрудничать с Узбекистаном в сфере сельхозтехнологий, сообщает ИА «Дунё».
Об этом шла речь в ходе бизнес-форума в провинции Мазендеран с участием посла Узбекистана Фариддина Насриева, председателя Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Али Такипура и иранских предпринимателей.
В фокусе внимания находились вопросы увеличения объемов взаимной торговли и привлечения инвестиций.
«Представители деловых кругов Мазендерана выразили готовность наладить сотрудничество с Узбекистаном в сфере сельскохозяйственных технологий, в частности, в выращивании риса и цитрусовых, подготовке их к экспорту», — говорится в сообщении.
По итогам переговоров стороны согласовали организацию с 15 по 19 января этого года визита в Узбекистан иранской бизнес-делегации во главе с председателем Торгово-промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты и ведущими предпринимателями провинции.