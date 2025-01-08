Воронежцам рассказали о росте выплат в 2025 году

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырос и составляет теперь 22 440 рублей в месяц. В связи с этим увеличились и некоторые выплаты, например — декретные и больничные. Подробно об этом рассказали на ресурсах Государственной думы РФ в среду, 8 января.