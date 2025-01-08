Воронежцам рассказали о росте выплат в 2025 году

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда вырос и составляет теперь 22 440 рублей в месяц. В связи с этим увеличились и некоторые выплаты, например — декретные и больничные. Подробно об этом рассказали на ресурсах Государственной думы РФ в среду, 8 января.
В новом году за один день на больничном заплатят до 5673,97 рубля. Соответственно за две недели на больничном можно получить максимум 79 435,58 рубля.
Относительно декретных: если брать стандартную продолжительность в 140 дней, то за отпуск по беременности и родам в 2025 году могут заплатить от 103 285 до 794 355,8 рубля.
Пресс-служба нижней палаты парламента также подготовила информационные карточки по росту выплат:
С января этого года жителей Воронежской области также ждет ряд других нововведений. В частности — рост прожиточного минимума, индексация выплат работающих пенсионеров, новые выплаты для стимулирования рождаемости.