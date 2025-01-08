Столица или регионы: где в Узбекистане больше всего строительных предприятий

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Столица Узбекистана лидирует по числу строительных предприятий, сообщает Агентство статистики.
В Ташкенте действуют порядка 7,1 тыс. стройкомпаний.
По данным Агентства, по состоянию на 1 декабря 2024 года общее число действующих строительных предприятий в республике составило 31 211.
Число строительных компаний в разрезе регионов Узбекистана:
- Ташкентская область — 2 646;
- Ферганская область — 2 388;
- Бухарская область — 2 365;
- Самаркандская область — 2 365;
- Кашкадарьинская область — 2 162;
- Сурхандарьинская область — 2 079;
- Андижанская область — 1 847;
- Каракалпакстан — 1 693;
- Хорезмская область — 1 617;
- Наманганская область — 1 495;
- Джизакская область — 1 289;
- Навоийская область — 1 243;
- Сырдарьинская область — 838.