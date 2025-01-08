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Столица или регионы: где в Узбекистане больше всего строительных предприятий

По состоянию на 1 декабря 2024 года число действующих строительных предприятий в республике превысило 31 200.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Столица Узбекистана лидирует по числу строительных предприятий, сообщает Агентство статистики.

В Ташкенте действуют порядка 7,1 тыс. стройкомпаний.

По данным Агентства, по состоянию на 1 декабря 2024 года общее число действующих строительных предприятий в республике составило 31 211.

Число строительных компаний в разрезе регионов Узбекистана:

  • Ташкентская область — 2 646;
  • Ферганская область — 2 388;
  • Бухарская область — 2 365;
  • Самаркандская область — 2 365;
  • Кашкадарьинская область — 2 162;
  • Сурхандарьинская область — 2 079;
  • Андижанская область — 1 847;
  • Каракалпакстан — 1 693;
  • Хорезмская область — 1 617;
  • Наманганская область — 1 495;
  • Джизакская область — 1 289;
  • Навоийская область — 1 243;
  • Сырдарьинская область — 838.

строительство