Благоустройство Петербурга оценили на федеральном уровне

В городе активно продолжается работа по устройству спортивных объектов. Так, в 2024 году в Московском районе под путепроводом на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского пр. и в Калининском районе на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных появились новые скейт-парки. Учитывая, что Санкт-Петербург расположен рядом с водными объектами, в рамках природно-рекреационного каркаса, разработанного Комитетом совместно с администрациями районов, в 2024 благоустроено 12,3 км. береговых линий. В Курортном районе благоустроено 3 пляжа: пляж «Северный», пляж «Дюны», пляж «Ласковый».