Благоустройство Петербурга оценили на федеральном уровне

Так, за минувший год в городе по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 57 общественных пространств — парки, скверы, набережные и пляжи получили обновление. Проекты нашли отклик не только у петербуржцев, но и получили награды на всероссийских конкурсах.
В 2024 году Петербург стал лауреатом I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды как лучший регион по организации работы по повышению индекса качества городской среды. А еще получил награды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на XV «Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству».
В городе активно продолжается работа по устройству спортивных объектов. Так, в 2024 году в Московском районе под путепроводом на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского пр. и в Калининском районе на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных появились новые скейт-парки. Учитывая, что Санкт-Петербург расположен рядом с водными объектами, в рамках природно-рекреационного каркаса, разработанного Комитетом совместно с администрациями районов, в 2024 благоустроено 12,3 км. береговых линий. В Курортном районе благоустроено 3 пляжа: пляж «Северный», пляж «Дюны», пляж «Ласковый».