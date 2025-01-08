Страховые взносы в Беларуси стали расти медленнее

Взносы по добровольным видам страхования за январь — ноябрь выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 246,6 млн рублей, до 1,586 млрд рублей.
Что касается обязательных видов страхования, то они за 11 месяцев 2024 года увеличились на 112,5 млн, до 778 млн рублей, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го.
Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов за январь — ноябрь составил 67,1%. Таким же он был и месяцем ранее, а в 2023 году — на уровне 66,8%.
Вырос удельный вес страховых выплат в общей сумме страховых взносов. За 11 месяцев 2024 года он составил 56%, или плюс один процент за месяц. Год назад он превысил 59%.
Как меняющийся климат увеличивает расходы страховых компаний по всему миру.