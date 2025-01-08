Пассажиропоток в аэропорту Кишинева вырос в декабре почти на 60%

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. Кишиневский международный аэропорт обслужил в декабре 2024 года на 59,6% больше пассажиров, чем в последнем месяце 2023 года, сообщили в администрации воздушной гавани.
Общее количество пассажиров, прибывших в аэропорт и вылетевших рейсами из воздушной гавани составило 330 941, и это 157,6% от расчетного прогноза.
По статистике, по сравнению с декабрем 2023 года пассажиропоток увеличился на 123 599 пассажиров.
В декабре ушедшего года было зафиксировано 2625 посадок и взлетов самолетов. Самыми популярными направлениями стали Шарм-эш-Шейх, Лондон, Милан, Стамбул, Венеция, Рим, Вена, Франкфурт, Варшава и Париж.
При этом новые направления привлекли 36 948 пассажиров, или 11,16% от общего пассажиропотока.
Статистические данные также показывают, что в декабре 2024 года воздушным транспортом было перевезено 275,8 тонны грузов, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.