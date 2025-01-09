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В Ростовской области в наступившем году построят пять новых школ

Это на одну меньше, чем в 2024-м году.

В 2025 году в Ростовской запланировано построить пять новых школ. Вновь построенные общеобразовательные учреждения смогут принять на обучение 4280 человек. Это на одну школу меньше, чем в прошлом году: в 2024-м в донском регионе построили шесть учебных заведений.

Все школы будут строить при поддержке госпрограмм и федерального бюджета. Одну из школ возведут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям», который направлен на развитие образовательной инфраструктуры.

Работы на образовательных объектах уже начались и ведутся по графику, уверяют в региональном министерстве строительства.

строительство