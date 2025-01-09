В Ростовской области в наступившем году построят пять новых школ

В 2025 году в Ростовской запланировано построить пять новых школ. Вновь построенные общеобразовательные учреждения смогут принять на обучение 4280 человек. Это на одну школу меньше, чем в прошлом году: в 2024-м в донском регионе построили шесть учебных заведений.