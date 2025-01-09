Нацбанк опустил курс доллара и повысил курс евро на 9 января

В Национальном банке определили курсы валют на 9 января 2025 года, четверг. В итоге курсы основных валют изменились. Так, курс евро и курс российского рубля подросли, а курс доллара немного понизился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 9 января, Национальный банк назвал такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4918 белорусского рубля, 1 евро — 3,6037 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3920 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими на среду, 8 января, курс доллара понижен, а курс евро и курс российского рубля повышены. Заметнее других курсов изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара понижен на 0,0037 белрубля, евро вырос на 0,0070 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0358 белрубля.
Тем временем минчанин получил 9 лет тюрьмы за махинации на $357 тысяч с китайскими авто.