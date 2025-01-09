Депутат Немкин: кража данных через QR-коды будет популярна в 2025 году

Одной из распространённых схем остаются фальшивые инвестиционные платформы. Мошенники создают сайты, которые предлагают вложения в криптовалюту, акции и другие финансовые инструменты, обещая высокий доход с минимальными рисками. Такие платформы выглядят профессионально, вызывая доверие, и активно продвигаются через социальные сети. Однако после перевода денег пользователи теряют доступ к аккаунту или не могут вывести средства.