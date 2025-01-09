Депутат Немкин: кража данных через QR-коды будет популярна в 2025 году

Мошеннические схемы, такие как поддельные инвестиционные платформы и кража данных через QR-коды, скорее всего, останутся актуальными и в 2025 году, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Одной из распространённых схем остаются фальшивые инвестиционные платформы. Мошенники создают сайты, которые предлагают вложения в криптовалюту, акции и другие финансовые инструменты, обещая высокий доход с минимальными рисками. Такие платформы выглядят профессионально, вызывая доверие, и активно продвигаются через социальные сети. Однако после перевода денег пользователи теряют доступ к аккаунту или не могут вывести средства.
Кража данных через QR-коды также сохраняет популярность. Злоумышленники размещают поддельные коды в общественных местах, перенаправляя жертв на фальшивые сайты. На таких ресурсах пользователи могут оставить свои персональные данные или банковскую информацию, которые затем используются мошенниками.
Кроме того, активно используются схемы с поддельными вакансиями. Мошенники публикуют объявления о высокооплачиваемой работе, требуя оплатить «обучение» или доступ к платформе, либо просят предоставить банковские реквизиты. В итоге жертвы теряют деньги, а вакансии оказываются фикцией.
Мессенджеры, такие как Telegram, также стали площадкой для мошенников. Они создают каналы, предлагающие товары по сниженным ценам, участие в розыгрышах или услуги. После перевода денег покупатель ничего не получает, а администраторы каналов исчезают.
Антон Немкин отметил, что современные мошенники быстро адаптируются, и для защиты необходимо быть осведомлённым и осторожным. Он рекомендовал избегать подозрительных ссылок, не передавать личные данные незнакомым лицам и проверять информацию через официальные источники.
Ранее в РФ мошенники начали обманывать пенсионеров с настройкой телеприставок.