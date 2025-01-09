Проблему обманутых дольщиков обещают окончательно решить

Проблема обманутых дольщиков утратила свою остроту, но не решена до конца. В 2025 году планируется довести дело до конца, рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
В Едином реестре проблемных объектов страны к концу 2024 года было 142 недостроенных многоэтажных жилых дома. Сергей Пахомов объяснил, что большая часть этих зданий передана на баланс Фонда развития территорий, но его возможности ограничены для решения такой проблемы. К тому же часть домов уже невозможно достроить или они не интересны бизнесу, отметил парламентарий.
Поэтому законодатели планируют разработать поправки, которые позволят Фонду развития территорий тем или иным образом реализовывать замершее в незаконченном состоянии имущество. Например, передать недостроенные дома региональным властям либо достроить их самостоятельно или совместно с бизнесом, рассказал Сергей Пахомов в беседе с «ПГ».