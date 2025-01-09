Проблему обманутых дольщиков обещают окончательно решить

В Едином реестре проблемных объектов страны к концу 2024 года было 142 недостроенных многоэтажных жилых дома. Сергей Пахомов объяснил, что большая часть этих зданий передана на баланс Фонда развития территорий, но его возможности ограничены для решения такой проблемы. К тому же часть домов уже невозможно достроить или они не интересны бизнесу, отметил парламентарий.