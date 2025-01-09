Продукты и товары из Узбекистана пойдут в Приморье напрямую

«Предлагаем коллегам зайти к нам с инвестиционным проектом по созданию оптово-розничного центра по продаже продуктов питания и товаров из Узбекистана. И мы будем рады обсудить вопрос об открытии представительства технопарка в Приморье, чтобы изучить условия для создания центра продаж и сервисного обслуживания, в том числе локализации производства на базе промышленных площадок края», — сказал Николай Стецко в ходе встречи.