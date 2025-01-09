Продукты и товары из Узбекистана пойдут в Приморье напрямую

Власти Приморья предложили Узбекистану создать в крае оптово-розничный центр по продаже продуктов питания и товаров из этой страны, сообщает ИА PrimaMedia.
Вопросы торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном обсуждались на рабочей встрече заместителя председателя правительства Приморья Николая Стецко с генеральным консулом Республики Узбекистан во Владивостоке Юсупом Кабулжановым, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Предлагаем коллегам зайти к нам с инвестиционным проектом по созданию оптово-розничного центра по продаже продуктов питания и товаров из Узбекистана. И мы будем рады обсудить вопрос об открытии представительства технопарка в Приморье, чтобы изучить условия для создания центра продаж и сервисного обслуживания, в том числе локализации производства на базе промышленных площадок края», — сказал Николай Стецко в ходе встречи.
Кроме того, российская сторона рассчитывает на запуск дополнительного авиарейса между Владивостоком и Узбекистаном.
«Мы заинтересованы в том, чтобы авиарейсы между нашими территориями были чаще. Предлагаю вместе продвигать инициативу по дополнительному авиарейсу», — сказал Николай Стецко.
В настоящее время регулярные рейсы из Ташкента во Владивосток выполняет авиакомпания Uzbekistan Airways.
РФ за 11 месяцев 2024 года экспортировала в Узбекистан продукции АПК более чем на $920 млн, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе со ссылкой на оценки экспертов. Основными экспортными товарами стали сахар (17% от объемов поставок), подсолнечное масло (10%), соевые жмых и шрот (9%), шоколадные кондитерские изделия (9%), детское питание (5%), маргарин (4%), майонез и другие соусы (2%).