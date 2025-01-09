Названа потребность челябинских работодателей в работниках

При подсчете учитывались потребности, которые были заявлены работодателями в органы службы занятости населения. В настоящее время статистическая служба опубликовала данные актуальные на ноябрь 2024 года. Согласно этим подсчетам в Челябинской области потребность работодателей в работниках на конец ноября составляла 40 264 работника. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель почти на пять тысяч человек. А если сравнить результаты ноября с октябрем 2024 года, то снижение составило менее тысячи человек.