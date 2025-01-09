Производителя молочной продукции в Хабаровском крае привлекли к ответственности

26 декабря 2024 года постановлением Приморского межрегионального управления Россельхознадзора предприятие пищевой отрасли и его генеральный директор привлечены к административной ответственности за нарушение законодательных требований при поставках молочной продукции в социальные учреждения города Хабаровска.
Как сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, основанием для привлечения к административной ответственности послужили результаты внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Эколюкс» в Хабаровске, проведенной территориальным управлением по согласованию с органами прокуратуры.
Поводом для контрольно-надзорного мероприятия стали результаты лабораторных исследований, проведенные в ноябре 2024 года Приморским филиалом ФГБУ «НЦБРСП». Тогда в пробах сметаны производства ООО «Эколюкс», отобранных в одной из больниц Хабаровска, было обнаружено несоответствие жирнокислотного состава и наличие растительных жиров.
Отметим, что при изготовлении сметаны в ее составе должен содержаться только молочный жир. Если в составе есть растительный жир, заменитель молочного жира, то этот продукт должен называться «сметанным продуктом». Таким образом, был подтвержден факт выпуска производителем фальсификата.
По итогам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях, после рассмотрения которых юридическое лицо и генеральный директор ООО «Эколюкс» привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ.