Производителя молочной продукции в Хабаровском крае привлекли к ответственности

Отметим, что при изготовлении сметаны в ее составе должен содержаться только молочный жир. Если в составе есть растительный жир, заменитель молочного жира, то этот продукт должен называться «сметанным продуктом». Таким образом, был подтвержден факт выпуска производителем фальсификата.