Сколько стоит проезд по платным дорогам в 2025 году в Казахстане

Платные дороги в Казахстане впервые были внедрены в 2013 году. С тех пор за более чем 10 лет появилось 17 платных участков общей протяженностью 3 221 км.
Согласно данным сайта НК «ҚазАвтоЖол», за их пользование в 2025 году установлены определенные тарифы. Они привязаны к месячному расчетному показателю (МРП) и меняются вместе с ним ежегодно.
А оплата может производиться онлайн.
Как видно из таблицы, здесь отмечены не все платные участки дорог. Дело в том, что некоторые трассы являются бесплатными для легковых авто, так как классифицируются как дороги II и III технических категорий.
К ним относятся платные участки Уральск-Саратов, Уральск-Самара, Бейнеу-Акжигит, Кокшетау-Петропавловск, Павлодар-Омск и Павлодар-Семей-Калбатау.
Но другие виды транспорта (автобусы, грузовые авто) должны платить за проезд по установленным тарифам.
Наказание за неуплату
Неуплата проезда по платным дорогам приведет к административному наказанию.
Так, согласно 628 статье Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП), в случае отсутствия оплаты в течение первых семи календарных дней после проезда по платному участку автовладельцам грозит штраф:
- для физических лиц — 5 МРП, или 19 660 тенге в 2025 году;
- для юридических лиц — 10 МРП, или 39 320 тенге.
На данный момент право на бесплатное пользование платными дорогами имеют некоторые категории граждан и служб: например, это ветераны Великой отечественной войны, автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге для перемещения в пределах одного района, и так далее.
При этом в декабре 2024 года отмечалось, что казахстанцы смогут законно не платить за пользование платными участками трасс при соблюдении одного условия — если дорога находится в плохом состоянии. Однако эта мера пока еще не была принята.
Также напомним, что в 2024 году обсуждалась возможность сделать платными еще сразу шесть дорог:
- Ушарал-Достык — 180 километров;
- Обход Тараз — 57 километров;
- Обход Караганды — 48 километров;
- Бурылбайтал-Шу — 160 километров;
- Кандыагаш-Макат — 385,2 километра;
- Балхаш-Бурылбайтал — 91 километр.
Но только на двух из них (Обход Караганды и Балхаш-Бурылбайтал) будут взимать плату с легковых автомобилей, а на остальных участках для данной категории транспорта ожидается сохранение бесплатного проезда.