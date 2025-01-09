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Сколько стоит проезд по платным дорогам в 2025 году в Казахстане

Платные дороги имеют свои тарифы, а неуплата проезда по таким участкам может грозить штрафами. Взамен казахстанцы получают возможность быстро доехать до нужного города. Об этом читайте на NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Платные дороги в Казахстане впервые были внедрены в 2013 году. С тех пор за более чем 10 лет появилось 17 платных участков общей протяженностью 3 221 км.

Согласно данным сайта НК «ҚазАвтоЖол», за их пользование в 2025 году установлены определенные тарифы. Они привязаны к месячному расчетному показателю (МРП) и меняются вместе с ним ежегодно.

А оплата может производиться онлайн.

Как видно из таблицы, здесь отмечены не все платные участки дорог. Дело в том, что некоторые трассы являются бесплатными для легковых авто, так как классифицируются как дороги II и III технических категорий.

К ним относятся платные участки Уральск-Саратов, Уральск-Самара, Бейнеу-Акжигит, Кокшетау-Петропавловск, Павлодар-Омск и Павлодар-Семей-Калбатау.

Но другие виды транспорта (автобусы, грузовые авто) должны платить за проезд по установленным тарифам.

Наказание за неуплату

Неуплата проезда по платным дорогам приведет к административному наказанию.

Так, согласно 628 статье Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП), в случае отсутствия оплаты в течение первых семи календарных дней после проезда по платному участку автовладельцам грозит штраф:

  • для физических лиц — 5 МРП, или 19 660 тенге в 2025 году;
  • для юридических лиц — 10 МРП, или 39 320 тенге.

На данный момент право на бесплатное пользование платными дорогами имеют некоторые категории граждан и служб: например, это ветераны Великой отечественной войны, автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге для перемещения в пределах одного района, и так далее.

При этом в декабре 2024 года отмечалось, что казахстанцы смогут законно не платить за пользование платными участками трасс при соблюдении одного условия — если дорога находится в плохом состоянии. Однако эта мера пока еще не была принята.

Также напомним, что в 2024 году обсуждалась возможность сделать платными еще сразу шесть дорог:

  • Ушарал-Достык — 180 километров;
  • Обход Тараз — 57 километров;
  • Обход Караганды — 48 километров;
  • Бурылбайтал-Шу — 160 километров;
  • Кандыагаш-Макат — 385,2 километра;
  • Балхаш-Бурылбайтал — 91 километр.

Но только на двух из них (Обход Караганды и Балхаш-Бурылбайтал) будут взимать плату с легковых автомобилей, а на остальных участках для данной категории транспорта ожидается сохранение бесплатного проезда.

экономика