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В Новосибирской области работникам погасили миллионный долг по зарплате

Это произошло после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Чановском районе Новосибирской области перед работниками муниципального предприятия погасили долг по зарплате более одного миллиона рублей. Произошло это после вмешательства прокуратуры.

Проверка установила факт невыплаты заработной платы за октябрь 2024 и аванс за ноябрь 2024 года в общей сумме свыше 1 млн рублей перед 20 работниками организации, говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Из-за выявленных проверкой нарушений руководителю предприятия внесли представление. Также прокурор обратился в суд по взысканию в пользу работников заработной платы.

После вмешательства прокуратуры работникам предприятия в преддверии Нового года полностью выплатили долги по зарплате.

Прокуратура