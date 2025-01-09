В Новосибирской области работникам погасили миллионный долг по зарплате

В Чановском районе Новосибирской области перед работниками муниципального предприятия погасили долг по зарплате более одного миллиона рублей. Произошло это после вмешательства прокуратуры.
Проверка установила факт невыплаты заработной платы за октябрь 2024 и аванс за ноябрь 2024 года в общей сумме свыше 1 млн рублей перед 20 работниками организации, говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Из-за выявленных проверкой нарушений руководителю предприятия внесли представление. Также прокурор обратился в суд по взысканию в пользу работников заработной платы.
После вмешательства прокуратуры работникам предприятия в преддверии Нового года полностью выплатили долги по зарплате.