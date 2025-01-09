$17 млрд инвестиций привлечет Казахстан в транспортную инфраструктуру

В правительстве рассказали о планах Минтранса.
Авиация:
в 2025 году будут построены новые аэропорты в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли. Сейчас ведутся работы по оформлению земельных участков и проектированию данных объектов.
Автомобильные дороги:
до 2030 года в Казахстане будет реализован масштабный проект по улучшению транспортной инфраструктуры. Общая протяженность новых автодорог составит 4,7 тысяч километров, из которых 3,7 тысяч — дороги I категории.
В 2025 году начнется реализация крупных проектов:
- Кызылорда — Жезказган (208 км);
- Актобе — Улгайсын (234 км);
- Караганда — Жезказган (572 км);
- Обход города Сарыагаш (102 км);
- Обход города Кызылорда (20 км);
- Кызылорда — Саксаульск (470 км);
- Атырау — Доссор (86 км);
- Обход города Рудный (16,9 км);
- Жанаозен — Кендирли (156 км);
- Обход города Петропавловск (8 км);
- Обход города Туркестан (29,6 км);
- Астана — Костанай — граница с РФ (830 км);
- Обход города Шымкент (48 км);
- Атырау — Уральск (средний ремонт, 516 км);
- Атырау — Чапай (136 км);
- Алматы — Талгар — Байдыбек би (68 км);
- Алматы — Ушконыр (48 км);
- Бейнеу — Саксаульск (736 км);
- Мост через реку Урал (6,5 км).
Железнодорожный и водный транспорт:
в 2025 году будет закуплено 225 новых вагонов. Также будет завершено строительство железных дорог по проектам «Достык — Мойынты», что увеличит пропускную способность в пять раз, обеспечивая бесперебойное движение 12−60 пар поездов, а также «Обводная Алмата».
планируется открыть движение на участках «Достык — Бесқол» и «Мойынты — Балқаш». Это решение поможет улучшить движение поездов на указанных участках и решить вопросы с грузоперевозками.
Морской транспорт и порт Актау:
начато строительство контейнерного хаба в порту Актау, который увеличит его пропускную способность до 240 тысяч ЖФЭ в год. Это укрепит позиции Казахстана на международной логистической арене, позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому направлению через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправить часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу.
Также планируются углубительные работы в порту, что повысит его терминальную мощность и сделает более эффективным для контейнерных перевозок.