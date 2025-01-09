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$17 млрд инвестиций привлечет Казахстан в транспортную инфраструктуру

АСТАНА, 9 янв — Sputnik. Более 9 триллионов тенге (17 миллиардов долларов) инвестиций необходимо в транспортную инфраструктуру Казахстана. Сейчас активно ведется работа по привлечению инвесторов.

Источник: Пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"

В правительстве рассказали о планах Минтранса.

Авиация:

в 2025 году будут построены новые аэропорты в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли. Сейчас ведутся работы по оформлению земельных участков и проектированию данных объектов.

Автомобильные дороги:

до 2030 года в Казахстане будет реализован масштабный проект по улучшению транспортной инфраструктуры. Общая протяженность новых автодорог составит 4,7 тысяч километров, из которых 3,7 тысяч — дороги I категории.

В 2025 году начнется реализация крупных проектов:

  • Кызылорда — Жезказган (208 км);
  • Актобе — Улгайсын (234 км);
  • Караганда — Жезказган (572 км);
  • Обход города Сарыагаш (102 км);
  • Обход города Кызылорда (20 км);
  • Кызылорда — Саксаульск (470 км);
  • Атырау — Доссор (86 км);
  • Обход города Рудный (16,9 км);
  • Жанаозен — Кендирли (156 км);
  • Обход города Петропавловск (8 км);
  • Обход города Туркестан (29,6 км);
  • Астана — Костанай — граница с РФ (830 км);
  • Обход города Шымкент (48 км);
  • Атырау — Уральск (средний ремонт, 516 км);
  • Атырау — Чапай (136 км);
  • Алматы — Талгар — Байдыбек би (68 км);
  • Алматы — Ушконыр (48 км);
  • Бейнеу — Саксаульск (736 км);
  • Мост через реку Урал (6,5 км).

Железнодорожный и водный транспорт:

в 2025 году будет закуплено 225 новых вагонов. Также будет завершено строительство железных дорог по проектам «Достык — Мойынты», что увеличит пропускную способность в пять раз, обеспечивая бесперебойное движение 12−60 пар поездов, а также «Обводная Алмата».

планируется открыть движение на участках «Достык — Бесқол» и «Мойынты — Балқаш». Это решение поможет улучшить движение поездов на указанных участках и решить вопросы с грузоперевозками.

Морской транспорт и порт Актау:

начато строительство контейнерного хаба в порту Актау, который увеличит его пропускную способность до 240 тысяч ЖФЭ в год. Это укрепит позиции Казахстана на международной логистической арене, позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому направлению через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправить часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу.

Также планируются углубительные работы в порту, что повысит его терминальную мощность и сделает более эффективным для контейнерных перевозок.

экономика