$17 млрд инвестиций привлечет Казахстан в транспортную инфраструктуру

начато строительство контейнерного хаба в порту Актау, который увеличит его пропускную способность до 240 тысяч ЖФЭ в год. Это укрепит позиции Казахстана на международной логистической арене, позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому направлению через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправить часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу.