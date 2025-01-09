Курсы валют на 9 января, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть колеблются между ростом и снижением после публикации министерством энергетики США данных о запасах энергоносителей в стране. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 20:45 аст 8 января, составляла 77,01 долларов за баррель, что на 0,05% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов, пишет Интерфакс-Казахстан. Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,12%, до 74,34 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей, до 414,64 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.
Металлы: на 22:43 аст цена февральских фьючерсов на золото росла на 3,16 долларов или на 0,15%, до 2 669,34 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,44%, до 30,5 долларов за унцию, по данным Investing.com.
Криптовалюта: по данным coinmarketcap.com, на 21:47 аст bitcoin торговался по 94 729,49 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта понизилась в цене на 3,43%, а ее капитализация составила 1,8 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 328,81 долларов, понизившись в цене на 4,28%. Капитализация этой криптовалюты составила 401,1 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,32 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 9 января. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 8 января, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 8 января.
1 австралийский доллар 327,52 тенге.
1 азербайджанский манат 311,05 тенге.
10 армянский драм 13,33 тенге.
1 белорусский рубль 161,42 тенге.
1 бразильский реал 86,42 тенге.
10 венгерских форинтов 13,13 тенге.
1 гонконгский доллар 67,78 тенге.
1 грузинский лари 187,69 тенге.
1 датская крона 72,92 тенге.
1 дирхам ОАЭ 143,55 тенге.
1 доллар США 527,23 тенге.
1 евро 544,05 тенге.
1 индийская рупия 6,14 тенге.
1000 иранский риал 12,6 тенге.
1 канадский доллар 366,9 тенге.
1 китайский юань 71,91 тенге.
1 кувейтский динар 1710,45 тенге.
1 кыргызский сом 6,06 тенге.
1 малазийский ринггит 117,16 тенге.
1 мексиканский песо 25,92 тенге.
1 молдавский лей 28,65 тенге.
1 норвежская крона 46,42 тенге.
1 польский злотый 127,45 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 140,46 тенге.
1 российский рубль 5,05 тенге.
1 СДР 687,47 тенге.
1 сингапурский доллар 385,66 тенге.
1 таджикский сомони 48,37 тенге.
1 тайский бат 15,22 тенге.
1 турецкая лира 14,94 тенге.
100 узбекских сумов 4,09 тенге.
1 украинская гривна 12,49 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 656,14 тенге.
1 чешская крона 21,68 тенге.
1 шведская крона 47,26 тенге.
1 швейцарский франк 578,42 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,03 тенге.
100 южнокорейских вон 36,13 тенге.
1 японская иена 3,33 тенге.