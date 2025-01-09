Курсы валют на 9 января, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть колеблются между ростом и снижением после публикации министерством энергетики США данных о запасах энергоносителей в стране. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 20:45 аст 8 января, составляла 77,01 долларов за баррель, что на 0,05% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов, пишет Интерфакс-Казахстан. Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,12%, до 74,34 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 959 тыс. баррелей, до 414,64 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.