Мэр Москвы: 25 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов построено в 2024 году

В марте после реконструкции открыли движение по развязке на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с улицей Верхние Поля, увеличив ее пропускную способность в 1,5 раза. Тогда же появился путепровод через пути третьего Московского центрального диаметра МЦД рядом с аэропортом Шереметьево, развязка на шоссе в сторону аэропорта, эстакада — съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону центра города, а также съезд с Ленинградского шоссе из центра на Международное шоссе в сторону трассы М-11 «Нева».