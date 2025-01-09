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Три новых аэропорта построят в Казахстане

В Казахстане стартовала реализация крупных инфраструктурных проектов в авиационной отрасли, направленных на развитие курортных зон и региональной инфраструктуры, сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

В рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, в 2025 году начнется строительство новых аэропортов в Катон-Карагай, Зайсане и Кендирли. Эти объекты призваны улучшить транспортную доступность ключевых туристических мест, способствуя увеличению потока отдыхающих и развитию местной экономики.

На сегодняшний день ведется процесс оформления земельных участков и проектирования будущих воздушных гаваней. Реализация проекта станет значительным шагом в укреплении туристического потенциала Казахстана и создании условий для комфортного и быстрого перемещения как граждан страны, так и иностранных гостей.

экономика