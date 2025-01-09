Три новых аэропорта построят в Казахстане

В рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, в 2025 году начнется строительство новых аэропортов в Катон-Карагай, Зайсане и Кендирли. Эти объекты призваны улучшить транспортную доступность ключевых туристических мест, способствуя увеличению потока отдыхающих и развитию местной экономики.
На сегодняшний день ведется процесс оформления земельных участков и проектирования будущих воздушных гаваней. Реализация проекта станет значительным шагом в укреплении туристического потенциала Казахстана и создании условий для комфортного и быстрого перемещения как граждан страны, так и иностранных гостей.