Чистый воздух любой ценой: власти Узбекистана готовят запрет на мазут и АИ-80

Запрет на «народный бензин» и мазут
Одним из самых резонансных пунктов проекта является планируемый запрет на использование и продажу моторного топлива ниже экологического класса «Евро-4», к которому относится популярный бензин Аи-80. Это топливо, известное своей доступной ценой, может исчезнуть с автозаправок уже к концу 2025 года.
Кроме того, в документе содержится запрет на использование мазута в качестве топлива на всех предприятиях тепло- и электроэнергетики. Исключение составляют только аварийные случаи, согласованные с Кабинетом Министров. Эти меры направлены на снижение уровня выбросов углерода и других загрязняющих веществ.
Ограничения для промышленности
С 1 мая 2025 года в Ташкенте, Нукусе и областных центрах может вступить в силу запрет на строительство новых предприятий, связанных с производством асбеста, цемента, кожевенных и птицеводческих фабрик, металлургических заводов и переработкой токсичных материалов. Под строгий контроль попадут и теплицы: использование угля будет разрешено только при наличии эффективных систем очистки пыли и газа.
Борьба с пластиковыми отходами
Особое внимание уделяется проблеме пластиковых отходов. К ноябрю 2025 года планируется разработать закон, который обяжет производителей и импортёров пластиковой упаковки внедрить:
- систему возврата тары;
- специализированные площадки и оборудование для сбора и утилизации;
- оплату утилизационного сбора.
Сложности реализации
Предложенные меры выглядят крайне амбициозно, но их реализация потребует значительных усилий. Например, запрет на Аи-80 может вызвать недовольство среди автовладельцев, для которых это топливо остаётся бюджетным вариантом. Отказ от мазута потребует модернизации энергетических объектов, что связано с большими затратами.
С другой стороны, реализация этих планов может существенно улучшить экологическую ситуацию в стране, а также привлечь внимание международных организаций и инвесторов, ориентированных на «зелёную» экономику.
Принятые меры могут стать важным шагом на пути к устойчивому развитию, однако, успех их реализации будет зависеть от грамотного подхода к исполнению и готовности власти учитывать потребности всех слоёв населения.