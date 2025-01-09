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Чистый воздух любой ценой: власти Узбекистана готовят запрет на мазут и АИ-80

Чиновники предложили ряд амбициозных решений для улучшения экологической ситуации в Узбекистане. В рамках государственной программы на 2025 год, объявленный Годом охраны окружающей среды и «зелёной экономики», власти намерены внедрить масштабные изменения, затрагивающие как промышленность, так и повседневную жизнь граждан. Сейчас проект документа выставлен на общественное обсуждение.

Источник: Vaib.Uz

Запрет на «народный бензин» и мазут

Одним из самых резонансных пунктов проекта является планируемый запрет на использование и продажу моторного топлива ниже экологического класса «Евро-4», к которому относится популярный бензин Аи-80. Это топливо, известное своей доступной ценой, может исчезнуть с автозаправок уже к концу 2025 года.

Кроме того, в документе содержится запрет на использование мазута в качестве топлива на всех предприятиях тепло- и электроэнергетики. Исключение составляют только аварийные случаи, согласованные с Кабинетом Министров. Эти меры направлены на снижение уровня выбросов углерода и других загрязняющих веществ.

Ограничения для промышленности

С 1 мая 2025 года в Ташкенте, Нукусе и областных центрах может вступить в силу запрет на строительство новых предприятий, связанных с производством асбеста, цемента, кожевенных и птицеводческих фабрик, металлургических заводов и переработкой токсичных материалов. Под строгий контроль попадут и теплицы: использование угля будет разрешено только при наличии эффективных систем очистки пыли и газа.

Борьба с пластиковыми отходами

Особое внимание уделяется проблеме пластиковых отходов. К ноябрю 2025 года планируется разработать закон, который обяжет производителей и импортёров пластиковой упаковки внедрить:

  • систему возврата тары;
  • специализированные площадки и оборудование для сбора и утилизации;
  • оплату утилизационного сбора.

Сложности реализации

Предложенные меры выглядят крайне амбициозно, но их реализация потребует значительных усилий. Например, запрет на Аи-80 может вызвать недовольство среди автовладельцев, для которых это топливо остаётся бюджетным вариантом. Отказ от мазута потребует модернизации энергетических объектов, что связано с большими затратами.

С другой стороны, реализация этих планов может существенно улучшить экологическую ситуацию в стране, а также привлечь внимание международных организаций и инвесторов, ориентированных на «зелёную» экономику.

Принятые меры могут стать важным шагом на пути к устойчивому развитию, однако, успех их реализации будет зависеть от грамотного подхода к исполнению и готовности власти учитывать потребности всех слоёв населения.

экология
топливо