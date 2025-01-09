Чистый воздух любой ценой: власти Узбекистана готовят запрет на мазут и АИ-80

С 1 мая 2025 года в Ташкенте, Нукусе и областных центрах может вступить в силу запрет на строительство новых предприятий, связанных с производством асбеста, цемента, кожевенных и птицеводческих фабрик, металлургических заводов и переработкой токсичных материалов. Под строгий контроль попадут и теплицы: использование угля будет разрешено только при наличии эффективных систем очистки пыли и газа.