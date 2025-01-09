Льготные авиаперелёты с Дальнего Востока планируют сохранить до 2030 года

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года. В ней основной упор делается на совершенствование транспортной системы, реновацию и развитие международных связей с дружественными странами, включая Китай и Индию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, для Дальнего Востока и Арктической зоны развитие международных торговых связей предполагает повышение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также Северного морского пути и морских портов на тихоокеанском побережье. Планируется строительство дорог, которые свяжут эти порты с логистическими центрами.
Кроме того, в стратегии уделено внимание развитию авиасообщения. Создание новых аэродромов и расширение сети авиаперелетов помогут улучшить транспортную доступность Дальнего Востока и связать его с другими регионами России. Предполагается, что это станет дополнительным стимулом для развития туризма, в том числе международного.
Также документом предусмотрено обеспечение воздушных перевозок по льготным тарифам с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно; сохранение регулярных рейсов по социально значимым маршрутам Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Еще одно направление — промышленная кооперация с дружественными странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это будет осуществляться на международных территориях опережающего развития в приграничных районах Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областях.