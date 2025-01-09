Льготные авиаперелёты с Дальнего Востока планируют сохранить до 2030 года

Кроме того, в стратегии уделено внимание развитию авиасообщения. Создание новых аэродромов и расширение сети авиаперелетов помогут улучшить транспортную доступность Дальнего Востока и связать его с другими регионами России. Предполагается, что это станет дополнительным стимулом для развития туризма, в том числе международного.