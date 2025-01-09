Стало известно, как в Волгоградской области в 2025 году вырастут социальные выплаты и тарифы

Например, плата за проезд в поездах пригородного сообщения подорожала на 1 рубль за 10-километровую зону, составив 23 рубля. Незначительно повысилась и стоимость проезда на пригородных и междугородних маршрутах автобуса. В первом случае цена поднялась на 57 копеек за 1 км, во втором — на 64 копейки.
Помимо этого, в Волгоградской области были увеличены некоторые соцвыплаты. Так, в текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%, теперь они достигают 24 059 рублей.
А с 1 февраля текущего года материнский капитал вырастет на 7,3% На первого ребенка после индексации он составит 676,4 тыс. рублей, на второго — 217 тыс. рублей (или 893,8 тыс. рублей, если не получена выплата за первого).
Минимальный размер оплаты труда также изменился, теперь он составляет 22 440 рублей.
В то же время выросли штрафы за нарушение ПДД. Водители за несоблюдение требований использования ремней безопасности заплатят 1500 рублей вместо 1000, а за управление машиной в нетрезвом виде будут штрафовать на сумму 45 тыс. рублей (ранее штраф составлял 30 тыс. рублей).