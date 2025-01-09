Стало известно, как в Волгоградской области в 2025 году вырастут социальные выплаты и тарифы

Например, плата за проезд в поездах пригородного сообщения подорожала на 1 рубль за 10-километровую зону, составив 23 рубля. Незначительно повысилась и стоимость проезда на пригородных и междугородних маршрутах автобуса. В первом случае цена поднялась на 57 копеек за 1 км, во втором — на 64 копейки.