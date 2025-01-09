В Омске заработало первое предприятие в особой экономической зоне «Авангард»

На территории ОЭЗ «Авангард» в Омске начало работу первое предприятие — завод «Омскэлектротех». Здесь будут производить крепёжные изделия для нефтегазового сектора и атомной промышленности. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
Проект, объём инвестиций в который составил 1,8 млрд рублей, создаст около 200 рабочих мест, когда предприятие выйдет на полную мощность. Плановый объём производства высокопрочного крепежа составит 1740 тонн изделий в год.
Как отметили в областном правительстве, создание особой экономической зоны в Омске — это важный шаг для привлечения инвестиций, укрепления промышленного потенциала региона и реализации значимых проектов федерального уровня.