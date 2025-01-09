Белоярская АЭС закрыла один энергоблок

В рамках работ будет выполнена перегрузка топлива в реактор, проведен планово-предупредительный ремонт оборудования. В частности, будет загружена 181 тепловыделяющая сборка со свежим МОКС-топливом, заменен исполнительный механизм системы пассивной защиты реактора на модернизированный, проведены испытания для подтверждения проектных характеристик.
Кроме того, специалисты намереваются отремонтировать импульсные предохранительные устройства парогенераторов, трубопроводную арматуру, насосное оборудование. Также на энергоблоке будет проведен эксплуатационный контроль состояния металла оборудования, текущие ремонты на электрооборудовании, устройствах тепловой автоматики и измерений, оборудовании химического цеха и цеха вентиляции.
«Эти плановые ремонтно-профилактические работы направлены на обеспечение высокого уровня безопасности работы энергоблока № 4 и надежности поставки электроэнергии потребителям. Белоярская АЭС за долгие годы накопила большой опыт безопасной эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800, а сейчас готовится к сооружению энергоблока нового поколения с реактором БН-1200М», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.