Белоярская АЭС закрыла один энергоблок

«Эти плановые ремонтно-профилактические работы направлены на обеспечение высокого уровня безопасности работы энергоблока № 4 и надежности поставки электроэнергии потребителям. Белоярская АЭС за долгие годы накопила большой опыт безопасной эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800, а сейчас готовится к сооружению энергоблока нового поколения с реактором БН-1200М», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.