Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоярская АЭС закрыла один энергоблок

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС, где установлен реактор БН-800, закрыли для проведения плановых работ с 3 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Источник: ЕАН

В рамках работ будет выполнена перегрузка топлива в реактор, проведен планово-предупредительный ремонт оборудования. В частности, будет загружена 181 тепловыделяющая сборка со свежим МОКС-топливом, заменен исполнительный механизм системы пассивной защиты реактора на модернизированный, проведены испытания для подтверждения проектных характеристик.

Кроме того, специалисты намереваются отремонтировать импульсные предохранительные устройства парогенераторов, трубопроводную арматуру, насосное оборудование. Также на энергоблоке будет проведен эксплуатационный контроль состояния металла оборудования, текущие ремонты на электрооборудовании, устройствах тепловой автоматики и измерений, оборудовании химического цеха и цеха вентиляции.

«Эти плановые ремонтно-профилактические работы направлены на обеспечение высокого уровня безопасности работы энергоблока № 4 и надежности поставки электроэнергии потребителям. Белоярская АЭС за долгие годы накопила большой опыт безопасной эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800, а сейчас готовится к сооружению энергоблока нового поколения с реактором БН-1200М», — отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

энергетика