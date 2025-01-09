Молоко сильно подорожало в Свердловской области

В начале 2024 года жители региона могли купить молоко по средней цене 69,44 рубля. К ноябрю стоимость продукта выросла до 84,42 рубля. А по состоянию на 23 декабря цена достигла отметки в 88,37 рубля. За год стоимость литра молока в Свердловской области увеличилась на 18,93 рубля, пишет TagilCity.ru.
Зато в регионе стабилизировалась цена на сливочное масло. В конце декабря его можно было приобрести по цене 1 200 рублей за килограмм, что на 0,7% меньше, чем неделей ранее. Для регулирования цен власти провели переговоры с производителями, чтобы они продавали продукцию только в Свердловской области.