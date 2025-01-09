Молоко сильно подорожало в Свердловской области

Зато в регионе стабилизировалась цена на сливочное масло. В конце декабря его можно было приобрести по цене 1 200 рублей за килограмм, что на 0,7% меньше, чем неделей ранее. Для регулирования цен власти провели переговоры с производителями, чтобы они продавали продукцию только в Свердловской области.