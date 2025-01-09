Жители Башкирии смогут воспользоваться новыми правилами по маткапиталу и ипотеке

Чтобы хранить в кошельке и переводить с него большие суммы, человеку нужно подтвердить свою личность офлайн. Для этого необходимо прийти с паспортом в офис оператора электронных кошельков или его партнеров. Тогда размер кошелька можно будет увеличить до 600 000 рублей.



Для людей с небольшими доходами появятся выгодные социальные вклады



С 1 июля получатели социальных пособий смогут открывать вклады и накопительные счета на особых условиях. Их будут предоставлять самые крупные банки. Социальный вклад можно открыть на сумму до 50 000 рублей. Проценты будут начисляться по самой высокой ставке, которую выбранный банк предлагает по депозитам сроком от месяца до года. Банк будет ежемесячно переводить набежавшие проценты на любой счет, который укажет вкладчик. При необходимости с депозита можно снимать деньги или пополнять, пока размер вклада не достигнет 50 000 рублей. Банк не будет брать за это комиссию или снижать ставку.