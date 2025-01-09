Объем средств на счетах жителей Пермского края увеличился вдвое

За 10 месяцев 2024 года объем средств на счетах жителей Пермского края достиг исторического максимума — увеличился на 85,9 миллиардов рублей. Эта цифра больше показателя за аналогичный период 2023 года на 52%, со ссылкой на пресс-службу краевого отделения Уральского ГУ Банка России пишет «РБК-Пермь».
По информации издания, объем вкладов и средств на счетах жителей региона вырос на 26% — до 602 миллиардов рублей, что является максимумом за всю историю показателей в регионе.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае средняя зарплата за 10 месяцев превысила 70 тысяч рублей.