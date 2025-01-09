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В центре Челябинска продают земельный участок под новый ЖК

В Челябинске выставили на торги под комплексное развитие территории (КРТ) земельный участок площадью 21,56 гектара, расположенный в Центральном районе недалеко от посёлков Шершни и Тарасовка. Начальная цена составляет почти 11 миллионов рублей. Информация об этом появилась в «ГИС Торги».

Источник: Pchela.News

Речь идёт о незастроенной территории в границах улиц Татищева, Медовая, Тенистая, Северная. Договор будет заключаться сроком на 10 лет.

Согласно проекту договора о КРТ, на земельном участке планируют построить многоквартирные дома, в том числе с нежилыми помещениями, объекты социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. По предварительным данным, потребность в детских дошкольных учреждениях составляет 553 места, в общеобразовательных — 1 288 мест.

— Параметры объектов, их количество и места размещения определяются в рамках разработки и утверждения документации по планировке территории.

говорится в документе.

Также застройщику предстоит в течение 10 лет провести работы по благоустройству, обустроить автостоянки, установить малые архитектурные формы, высадить деревья и кустарники и смонтировать наружное освещение и художественно-световое оформление.

Заявки от потенциальных застройщиков будут принимать до 3 февраля, итоги подведут 6 февраля.

экономика
недвижимость