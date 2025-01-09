В центре Челябинска продают земельный участок под новый ЖК

В Челябинске выставили на торги под комплексное развитие территории (КРТ) земельный участок площадью 21,56 гектара, расположенный в Центральном районе недалеко от посёлков Шершни и Тарасовка. Начальная цена составляет почти 11 миллионов рублей. Информация об этом появилась в «ГИС Торги».