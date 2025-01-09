Три новые «Волги» поставили на учет в 2024 году

Производство новых «Волг» на базе китайских авто планировалось запустить в 2024 году. Однако об официальном старте производства не сообщалось. Утверждается, что зарегистрированы три машины модели K30, K40 и S40, но сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) не выдавали, и при оформлении Свидетельства о безопасности транспортного средства (СБКТС) машину нельзя переименовать.