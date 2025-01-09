Три новых автомобиля «Волга», выпуск которых планировали запустить в Нижнем Новгороде«, были поставлены на учет в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал “Русский автомобиль”.
Производство новых «Волг» на базе китайских авто планировалось запустить в 2024 году. Однако об официальном старте производства не сообщалось. Утверждается, что зарегистрированы три машины модели K30, K40 и S40, но сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) не выдавали, и при оформлении Свидетельства о безопасности транспортного средства (СБКТС) машину нельзя переименовать.
Ранее сообщалось, что объeм выпyска нoвой нижегородской «Вoлги» плaново состaвит окoло 100 тысяч автoмобилей в гoд. Инвестиции в запуск производства составят 60 млрд рублей. Минпромторг России рассчитывал на досрочный запуск производства.