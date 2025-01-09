Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Ростовской области дважды за год проиндексируют пенсии

Жители Ростовской области смогут рассчитывать на двукратную индексацию пенсий в течение 2026 года.

Соответствующее предложение обсуждается в Государственной Думе.

Согласно предварительным планам, первое увеличение пенсионных выплат произойдет 1 февраля 2026 года на 4,5%. Второй этап индексации запланирован на 1 апреля того же года с повышением на 5,5%.

Кроме того, в Госдуме рассматривается возможность проведения аналогичной двухэтапной индексации в 2027 году. Предполагается, что выплаты будут увеличены в феврале на 4%, а в апреле — на 4,1%. При этом сроки индексации останутся прежними.

В Госдуме уточнили, что окончательные размеры повышения могут быть скорректированы. Это будет зависеть от экономической ситуации в стране, включая уровень инфляции и состояние бюджета. Таким образом, показатели индексации могут измениться в зависимости от текущих финансовых условий.