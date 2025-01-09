Жителям Ростовской области дважды за год проиндексируют пенсии

Соответствующее предложение обсуждается в Государственной Думе.
Согласно предварительным планам, первое увеличение пенсионных выплат произойдет 1 февраля 2026 года на 4,5%. Второй этап индексации запланирован на 1 апреля того же года с повышением на 5,5%.
Кроме того, в Госдуме рассматривается возможность проведения аналогичной двухэтапной индексации в 2027 году. Предполагается, что выплаты будут увеличены в феврале на 4%, а в апреле — на 4,1%. При этом сроки индексации останутся прежними.
В Госдуме уточнили, что окончательные размеры повышения могут быть скорректированы. Это будет зависеть от экономической ситуации в стране, включая уровень инфляции и состояние бюджета. Таким образом, показатели индексации могут измениться в зависимости от текущих финансовых условий.