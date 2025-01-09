Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о взаимном признании банковских гарантий в ЕАЭС

«До сегодняшнего дня нашим предпринимателям, чтобы участвовать в госзакупках других стран, было необходимо получать банковские гарантии в той стране, где они участвуют. Банковские гарантии нашей страны не признавались в страха ЕАЭС. После вступления в силу данного соглашения наши предприниматели смогут получать банковские гарантии в нашей стране у наших банков и участвовать в госзакупках других стран ЕАЭС».