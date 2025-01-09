Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о взаимном признании банковских гарантий в ЕАЭС

Это позволит облегчить и упростить участие поставщиков в государственных закупках на территории других государств-членов Союза, уверены сенаторы. В сенате озвучили также ожидаемый результат.
«Ратификация Соглашения позволит обеспечить беспрепятственный доступ потенциальным поставщикам одной страны — члена Союза к участию в государственных закупках, проводимых в другой стране — члена Союза, а также укрепить сотрудничество в области государственных закупок на долгосрочной и стабильной основе».
В кулуарах сената вице-министр финансов Даурен Кенбеил разъяснил, что это дает казахстанским предпринимателям:
«До сегодняшнего дня нашим предпринимателям, чтобы участвовать в госзакупках других стран, было необходимо получать банковские гарантии в той стране, где они участвуют. Банковские гарантии нашей страны не признавались в страха ЕАЭС. После вступления в силу данного соглашения наши предприниматели смогут получать банковские гарантии в нашей стране у наших банков и участвовать в госзакупках других стран ЕАЭС».
Между тем, по итогам 2023 года казахстанские предприниматели заключили в России 81 договор госзакупок на 4,8 миллионов долларов. А российские предприниматели — 63 договора в Казахстане на 2,2 миллиона долларов.