Праздники закончились, евро и доллар замерли в ожидании — то ли роста, то ли падения: Что происходит с валютой в Молдове

Курс валют в Молдове на 9 января 2025.
Евро прибавит 1 бан. Его цена сегодня и завтра — 19,17.
Минус 21 бана у доллара: 18,40.
Украинская гривна будет стоить в четверг 43 бана.
Румынский лей — 3,85.
Российский рубль подрастёт до 17 банов.
Нацбанк Молдовы установил значения основных валют в стране на четверг 9 января.
Курс валют в Молдове на 9 января 2025.
Евро прибавит 1 бан. Его цена сегодня и завтра — 19,17.
Минус 21 бана у доллара: 18,40.
Украинская гривна будет стоить в четверг 43 бана.
Румынский лей — 3,85.
Российский рубль подрастёт до 17 банов.