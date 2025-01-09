Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праздники закончились, евро и доллар замерли в ожидании — то ли роста, то ли падения: Что происходит с валютой в Молдове

Нацбанк Молдовы установил значения основных валют в стране на четверг 9 января.

Источник: Комсомольская правда

Курс валют в Молдове на 9 января 2025.

Евро прибавит 1 бан. Его цена сегодня и завтра — 19,17.

Минус 21 бана у доллара: 18,40.

Украинская гривна будет стоить в четверг 43 бана.

Румынский лей — 3,85.

Российский рубль подрастёт до 17 банов.

экономика
валюта