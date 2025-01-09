Жителям Самарской области напомнили о главных открытиях года

Завершившийся 2024 год принес жителям Самарской области немало хорошего. Были открыты различные объекты, многих из которых ждали годами. Вспоминаем самые значимые из них, которые появились в 2024 году.
Несомненно, одним из знаковых объектов стала дорога «Обход Тольятти» с новым мостом через Волгу в районе Климовки. Движение по дороге открыли 16 июля 2024 года. Сначала проезд по ней был бесплатным, но с 14 августа с автомобилистов начали взимать плату.
К открытиям года можно отнести и филиал Третьяковской галереи, который начал работу 30 мая. Культурное учреждение располагается в историческом здании фабрики-кухни. Другое знаковое строение — Дача со слонами — также получило новую жизнь. Дачу открыли для посетителей в начале сентября 2024 год, сейчас в ней работает Школа молодых архитекторов СамГТУ.
Еще одним подарком самарцам на день города стал Литературный сквер рядом с музеем Алексея Толстого.
В конце февраля 2024 года в Волгаре достроили долгожданную поликлинику.