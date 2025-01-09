Жителям Самарской области напомнили о главных открытиях года

К открытиям года можно отнести и филиал Третьяковской галереи, который начал работу 30 мая. Культурное учреждение располагается в историческом здании фабрики-кухни. Другое знаковое строение — Дача со слонами — также получило новую жизнь. Дачу открыли для посетителей в начале сентября 2024 год, сейчас в ней работает Школа молодых архитекторов СамГТУ.