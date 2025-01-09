Куда на поездах экспортивали казахстанское зерно в 2024 году

Внутренние перевозки зерна выросли на 13% и превысили 2,5 млн тонн, а экспорт составил 8,1 млн тонн. Значительный рост зафиксирован в поставках в страны Центральной Азии: на 20% в Таджикистан, на 92% в Кыргызстан и на 86% в Азербайджан. Особенно заметным стало увеличение поставок зерна в Иран — в два раза больше, чем в 2023 году.