Куда на поездах экспортивали казахстанское зерно в 2024 году

Внутренние перевозки зерна выросли на 13% и превысили 2,5 млн тонн, а экспорт составил 8,1 млн тонн. Значительный рост зафиксирован в поставках в страны Центральной Азии: на 20% в Таджикистан, на 92% в Кыргызстан и на 86% в Азербайджан. Особенно заметным стало увеличение поставок зерна в Иран — в два раза больше, чем в 2023 году.
Объем перевозок продуктов перемола в 2024 году достиг 3,2 млн тонн, что на 2% превышает показатели предыдущего года. Экспорт продуктов перемола вырос на 3%, составив 2,3 млн тонн. Основной прирост обеспечили поставки в Таджикистан (+4%), Туркменистан (+5%), Кыргызстан (+41%) и Китай (+34%).
Для обеспечения стабильности перевозок социально значимых грузов, таких как зерно и продукты перемола, действует оперативный зерновой штаб. Он ежедневно отслеживает логистику, гарантируя своевременность и бесперебойность транспортировки.