Транспортная реформа: в Екатеринбурге выставили на аукцион 32 брутто-контракта

Напомним, в конце 2024 года было подписано постановление о переводе автобусов Екатеринбурга на новый принцип работы. С 1 февраля 2025 года плата за проезд в них станет поступать в казну города. В свою очередь, перевозчики начнут получать средства за каждый пройденный километр.