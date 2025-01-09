Свердловские власти планируют отремонтировать рекордное количество дорог в 2025 году

Планируется отремонтировать и капитально отремонтировать более 70 км дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На севере области работы пройдут на двух участках дороги Серов — Североуральск — Ивдель. На северо-востоке региона приведут в порядок три мостовых перехода на автодороге Тавда — Таборы, а также несколько участков на дорогах Верхняя Синячиха — Ирбит и Зайково — Знаменское.
В юго-восточной части Среднего Урала дорожники отремонтируют два участка на автодороге Каменск-Уральский — поселок Горный. На западе области в плане ремонтов — четырехкилометровый отрезок дороги Нижние Серги — Михайловск — Арти. И это еще не все объекты, где запланированы ремонтные работы.
В текущем году на Среднем Урале продолжится масштабное развитие дорожной инфраструктуры. В программе дорожной деятельности, которую реализует Управление автодорог Свердловской области, одним из самых важных объектов является реконструкция северного полукольца ЕКАД. Работы будут проводиться на участке с 10 по 24 км в Березовском городском округе. Дорогу расширят до шести полос с разделением потоков движения.
Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе прямой линии объявил о рекордных планах по ремонту дорог на 2025 год. Важно отметить, что значительная часть работ будет выполнена в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».