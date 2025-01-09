Свердловские власти планируют отремонтировать рекордное количество дорог в 2025 году

Планируется отремонтировать и капитально отремонтировать более 70 км дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. На севере области работы пройдут на двух участках дороги Серов — Североуральск — Ивдель. На северо-востоке региона приведут в порядок три мостовых перехода на автодороге Тавда — Таборы, а также несколько участков на дорогах Верхняя Синячиха — Ирбит и Зайково — Знаменское.