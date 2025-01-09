Тенге и рубль начали укрепление: в чем причины

Тенге вел себя поуверенней, но с начала года тоже без видимых причин падал с 524,1 тенге до 530,96 за доллар. При этом объем торгов был крайне невысоким. Так, 2 января было продано/куплено всего 119,5 млн долларов (-80,5 млн). Вечером 8 января тенге (как и рубль) стал укрепляться и сегодня официальный курс доллара в Казахстане составляет 527.23 тенге.