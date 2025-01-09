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Ростов-на-Дону внесли в список самых дорогих городов мира

Ростов-на-Дону занял 308 место в рейтинге стоимости жизни среди городов мира.

Источник: Комсомольская правда

Город Ростов-на-Дону вошел в список самых дорогих городов мира в 2025 году по версии портала Numbeo.com. Донскую столицу поместили на 308 место рейтинга.

Аналитики вычислили показатель стоимости жизни в городах, а также вывели индексы арендной платы, продуктов питания, цен в ресторанах и местной покупательной способности.

В публикации уточняется, что данные являются историческими и публикуются периодически. Отметим, исторический метод исследования обычно применяют при анализе прошлых показателей для вычисления долгосрочных тенденций ценообразования.

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