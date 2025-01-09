В Беларуси резко снизили вывозные пошлины на углеводороды

Пошлины применяют при вывозе углеводородов и продуктов их переработки с территории Беларуси за пределы Евразийского экономического союза.
Вывозную пошлину на углеводородные газы снизили с $61,7 за тонну до $18,5. А пошлины при вывозе этана, бутана и изобутана снизили с $55,5 за тонну до $16,6.
В прошлый раз правительство меняло вывозные пошлины на эти продукты в начале декабря 2024 года. Тогда их повысили почти на четверть.
Напомним, нулевые таможенные пошлины на углеводороды и продукты их переработки отменили в сентябре 2024 года. Они действовали с начала года. Сообщалось, что обнуление пошлин связано с завершением налогового маневра в России.