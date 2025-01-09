В Казахстане может подорожать электроэнергия с 1 февраля 2025 года

Вместе с тем, увеличились затраты на закупку топливо и транспортировку угля и газа. Также одним из факторов влияющих на корректировку тарифа является рост стоимости закупа и транспортировки материалов и оборудования необходимых для проведения ремонтной кампании и обеспечения стабильной работы энергопроизводящих объектов, в том числе в связанные с удорожанием металла.