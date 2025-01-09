В Казахстане может подорожать электроэнергия с 1 февраля 2025 года

Причина — намерение Минэнерго Казахстана утвердить предельные тарифы на электроэнергию.
Стоимость электроэнергии для Единого закупщика может вырасти примерно на 2 тенге (3 цента) за кВт/ч.
Ведомство разместило приказ на портале «Открытые НПА». Также министерство сообщило, что 36 энергопроизводящих организаций подали заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии с 1 февраля 2025 года.
А необходимость корректировки связана с увеличением затрат, не зависящих от самих компаний. Основным фактором роста затрат является повышение заработной платы производственного персонала.
Средняя зарплата в 2024 году увеличилась на 18% и составила 425 тысяч тенге (806 долларов). На 2025 год планируется дальнейшее увеличение на 15−20%, что предполагает рост средней зарплаты до 490 тысяч тенге (929,3 долларов).
«Необходимо отметить, что энергетический сектор сталкивается с дефицитом квалифицированного персонала. На предприятиях энергетики наблюдается нехватка 4,5 тыс. специалистов при штатной численности порядка 57 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2024 года фактическая численность работников составляла 52,5 тыс. человек. Увеличение заработной платы направлено на привлечение и удержание профессионалов в отрасли».
Вместе с тем, увеличились затраты на закупку топливо и транспортировку угля и газа. Также одним из факторов влияющих на корректировку тарифа является рост стоимости закупа и транспортировки материалов и оборудования необходимых для проведения ремонтной кампании и обеспечения стабильной работы энергопроизводящих объектов, в том числе в связанные с удорожанием металла.
«Кроме того, три новые энергопроизводящие организации подали заявки на включение в перечень организаций, для которых необходимо установить предельные тарифы. Предварительные расчеты показывают, что влияние корректировки тарифов на стоимость электроэнергии для Единого закупщика составит около 2 тенге за кВт/ч».
На данный момент заявки энергопроизводящих организаций находятся на стадии рассмотрения. Все предложения тщательно анализируются, чтобы обеспечить баланс между интересами потребителей и необходимостью устойчивого развития отрасли, подчеркнули в Минэнерго.
К слову, приказ вводится в действие с 1 февраля 2025 года.