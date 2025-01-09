Глава МИД: Беларусь поставляет на зарубежные рынки 64% выпускаемой продукции

По его словам, Беларусь суммарно продолжает торговать более чем с 210 странами. Рыженков уточнил, что в пятерку основных партнеров входят Китай, ОАЭ, Россия, а также Польша и Германия. Кроме того, значительные объемы торговли есть с Италией, Бразилией, Турцией, Узбекистаном, Казахстаном. Он также заметил, что на зарубежные рынки поставляется около 64% выпускаемой продукции, более тысячи товарных групп.