Глава МИД: Беларусь поставляет на зарубежные рынки 64% выпускаемой продукции

Министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью изданию «Экономика Беларуси» рассказал, что Беларусь поставляет на зарубежные рынки около 64% выпускаемой продукции, пишет БелТА.
Он подчеркнул, что попытки изолировать республику потерпели фиаско, заверив, что они и далее не будут иметь успеха.
— Выпавшие потоки экспорта на рынки Запада и Украины уже не просто компенсированы и переориентированы, но и существенно превышены, — заявил глава МИД.
По его словам, Беларусь суммарно продолжает торговать более чем с 210 странами. Рыженков уточнил, что в пятерку основных партнеров входят Китай, ОАЭ, Россия, а также Польша и Германия. Кроме того, значительные объемы торговли есть с Италией, Бразилией, Турцией, Узбекистаном, Казахстаном. Он также заметил, что на зарубежные рынки поставляется около 64% выпускаемой продукции, более тысячи товарных групп.
Министр иностранных дел обратил внимание на то, что серьезным вызовом для белорусских экспортеров стали выстраивание логистики для доставки товаров, а также переформатирование системы трансграничных платежей. Он отметил, что по указанным вопросам проводится работа, в том числе с партнерами из дружественных стран. Рыженков заявил, что, как правило, эффективные решения находятся.
— В 2023 году объем взаимной торговли товарами и услугами Беларуси и России превысил рекордный показатель в $53 млрд.
Глава МИД высказал мнение, что по итогам 2024 года ожидают нового рекорда, «что, безусловно, не может не радовать». Он сообщил, что динамично развивается взаимодействие с остальными партнерами по ЕАЭС, СНГ, Грузией. Кроме того, не прекращается работа с другими партнерами, среди которых страны дальней дуги. Речь идет про Индию, Вьетнам, ОАЭ. Рыженков сказал, что отдельное место занимает Китай.
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