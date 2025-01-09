Что новый год пенсионерам несет: как изменятся выплаты для россиян

Выплаты, начисляемые российским пенсионерам, изменятся.
Так, пенсионеры, нуждающиеся в уходе, с начала 2025 года будут иметь возможность получать соответствующую компенсацию на банковский счет. Выплата составит 1200 рублей.
Выплата будет назначаться автоматически в проактивном режиме. Составлять заявление не потребуется. Сообщать об этом пенсионерам будет Социальный фонд.
Надбавка положена россиянам, достигшим восьмидесятилетнего возраста, а также гражданам, имеющим статус инвалида I группы. Те, кто имеет инвалидность I группы с детства, имеют право на выплаты другого рода.
Также с января 2025 года увеличится количество категорий граждан, имеющих право на получение страховой пенсии по потере кормильца. Речь идет о вдовах и вдовцах военнослужащих, воспитывающих несовершеннолетних детей или детей до 23 лет, которые проходят обучение в очном режиме.
С началом года на 7,3% станут больше страховые пенсии. Это вполне совпадает с прогнозами уровня инфляции за прошедший год.
Повышение коснется нетрудоустроенных и работающих пенсионеров. Неработающие пенсионеры в среднем будут получать 25 108 рублей вместо 23 400 рублей.
Также в апреле будет проиндексирована социальная пенсия — на 14,75%, сообщает «Банки.ру».