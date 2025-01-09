Что новый год пенсионерам несет: как изменятся выплаты для россиян

Также с января 2025 года увеличится количество категорий граждан, имеющих право на получение страховой пенсии по потере кормильца. Речь идет о вдовах и вдовцах военнослужащих, воспитывающих несовершеннолетних детей или детей до 23 лет, которые проходят обучение в очном режиме.