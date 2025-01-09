Мэрия рассказала, почему нельзя наладить работу одного из проблемных автобусных маршрутов Владивостока

Жители микрорайона неоднократно писали в чат городской администрации жалобу на обслуживание маршрута № 68, соединяющий улицу Шилкинскую и площадь Семёновскую. На маршруте, как правило, работает не более двух автобусов (официальная причина — нехватка водителей). Так как это единственный прямой маршрут, соединяющий микрорайон с центром города, и на нём ходят автобусы среднего класса, нехватка автобусов и их недостаточная вместимость приводят к давкам в салоне в часы пик.
Пассажиры обратились в официальный чат мэрии с требованием поставить на маршрут большие автобусы, если нет возможности увеличить количество средних. На что получили обескураживающий ответ: на маршруте работают автобусы среднего класса, потому что разворотное кольцо на остановке у дома № 21 по улице Шилкинской «не может обеспечить безопасный разворот автобусов большого класса». По информации специалистов управления дорог, реконструкция этого участка в текущем году не планируется из-за большого объёма работ и ограниченного финансирования, в 2026 году возможность реконструкции будет рассмотрена, но всё снова будет упираться в финансы.
Пассажиры возражают — во-первых, большие автобусы на этом маршруте раньше ходили (ещё в эпоху до массового обновления автобусного парка, когда в качестве машин большого класса использовали не современные низкопольные автобусы, а потрёпанные Daewoo). Во-вторых, увеличить место на разворотном кольце можно было бы за счёт ликвидации стоянки брошенных автомобилей. В числе автохлама с выбитыми стёклами, спущенными шинами
Жители микрорайона отмечают: кладбище брошенных машин занимает и потенциальное место для остановочного павильона. На этой стороне улицы останавливаются автобусы № 68, для которого это конечная остановка, и № 35 (соединяет последние дома проспекта Красного Знамени с развязкой у Некрасовского путепровода). Укрыться от осадков, холода и ветров (которые в этом микрорайоне часты и сильны) пассажирам негде. Но если маршрутки № 35 ходят часто, то автобуса № 68 приходится ожидать более получаса (особенно когда он на маршруте один-единственный).
По информации МЦУ Владивостока, останки транспортных средств возле ТЦ «Приморье» (который тоже заброшен) подлежат демонтажу в течение 2025 года, но тоже с учётом лимита бюджетных средств. Монтаж остановочного павильона тоже планируется до конца второго квартала года. Правда, не факт, что будет установлен надёжный павильон закрытого типа — вероятно, обойдутся лёгкой конструкцией, которую можно считать скорее декоративной, чем утилитарной. Такие павильоны в бухте Тихой регулярно крушат то вандалы, то ветер.