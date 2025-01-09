Мэрия рассказала, почему нельзя наладить работу одного из проблемных автобусных маршрутов Владивостока

Пассажиры обратились в официальный чат мэрии с требованием поставить на маршрут большие автобусы, если нет возможности увеличить количество средних. На что получили обескураживающий ответ: на маршруте работают автобусы среднего класса, потому что разворотное кольцо на остановке у дома № 21 по улице Шилкинской «не может обеспечить безопасный разворот автобусов большого класса». По информации специалистов управления дорог, реконструкция этого участка в текущем году не планируется из-за большого объёма работ и ограниченного финансирования, в 2026 году возможность реконструкции будет рассмотрена, но всё снова будет упираться в финансы.