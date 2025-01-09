В Узбекистане вводят единую ставку акциза для местной и импортной продукции

Например, с 1 января 2025 года акцизный налог на импортные сигареты, папиросы, биди и кретек превышает ставку для местной табачной продукции всего на 10% (ранее — на 30%). К 1 июля этого года введут полностью единую ставку на уровне 340 тысяч сумов за 1 тысячу штук.