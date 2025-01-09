В Узбекистане вводят единую ставку акциза для местной и импортной продукции

Напомним, что соответствующие поправки были внесены в Налоговый кодекс РУз 24 декабря 2024 года.
Данная реформа также приблизит республику к членству во Всемирной торговой организации (ВТО).
«Этот шаг Узбекистана — одно из требований присоединения страны к ВТО, вступление в которую должно произойти в Камеруне во время 14-й министерской конференции, запланированной на начало 2026 года».
Унификация акцизных ставок в первую очередь коснулась табачных изделий и алкоголя.
Например, с 1 января 2025 года акцизный налог на импортные сигареты, папиросы, биди и кретек превышает ставку для местной табачной продукции всего на 10% (ранее — на 30%). К 1 июля этого года введут полностью единую ставку на уровне 340 тысяч сумов за 1 тысячу штук.
Похожие изменения претерпел рынок алкоголя.
С начала этого года унифицировали акцизную ставку на этиловый спирт. Теперь она составляет 15 тысяч сумов за 1 литр.
Акциз на импортируемый алкоголь также снизили: на 25% для водки, коньяка и прочего алкоголя, а также примерно на 51% — для вина и пива.