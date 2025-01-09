Сотрудников Пермской оперы оставили без новогодних премий: комментарий театра

Как уточняет местное издание «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу театра оперы и балета, приоритет в этом вопросе отдавался не единовременному премированию, а регулярным мерам поддержки в течение года. К тому же в трудовых договорах, которые заключаются с сотрудниками, не прописано, что учреждение обязуется выплачивать ежегодные премировании. И поэтому решения о премиях принимаются с учетом разных факторов. Это и результаты деятельности учреждения, и наличие соответствующих ресурсов, и так далее. Помимо этого, работа разных подразделений театра оплачивается по-разному: учитывается, в том числе, специфика деятельности артистов. В пресс-службе также обратили внимание, что никто не обращался с этим вопросом в администрацию театра, либо кадровый отдел, либо профсоюз учреждения. А под открытым письмом не было подписей конкретных людей.