Сотрудников Пермской оперы оставили без новогодних премий: комментарий театра

«По имеющейся у нас информации, в других театрах города, таких как Театр юного зрителя и Пермский театр кукол, сотрудникам выплатили премии в размере 50 тысяч рублей. Мы искренне рады за наших коллег, однако в нашей организации подобные выплаты отсутствуют, несмотря на высокие показатели работы театра и значительный вклад в культурную жизнь города», — говорится в обращении.
В письме сообщается, что театр традиционно является визитной карточкой Перми и символом ее культурного наследия: в нем создаются уникальные постановки, Пермь представляют на международной арене, а в числе зрителей театра — вся страна. В то же время «отсутствие поощрений за проделанную работу вызывает у коллектива чувство несправедливости и разочарования».
Заканчивается письмо тем, что коллектив Оперного выражает надежду, что благодаря огласке «будут предприняты шаги для восстановления справедливости и обеспечения достойного отношения к труду работников культуры».
Как уточняет местное издание «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу театра оперы и балета, приоритет в этом вопросе отдавался не единовременному премированию, а регулярным мерам поддержки в течение года. К тому же в трудовых договорах, которые заключаются с сотрудниками, не прописано, что учреждение обязуется выплачивать ежегодные премировании. И поэтому решения о премиях принимаются с учетом разных факторов. Это и результаты деятельности учреждения, и наличие соответствующих ресурсов, и так далее. Помимо этого, работа разных подразделений театра оплачивается по-разному: учитывается, в том числе, специфика деятельности артистов. В пресс-службе также обратили внимание, что никто не обращался с этим вопросом в администрацию театра, либо кадровый отдел, либо профсоюз учреждения. А под открытым письмом не было подписей конкретных людей.
Отметим, в Пермском театре оперы и балета по итогам прошлого года оказался самым высоким индекс «Щелкунчика» среди регионов ПФО: в Перми цена самого дорого билета доходила до 20 тысяч рублей. Для расчета индекса в качестве делимого брали данные Росстата по среднемесячной начисленной зарплате в регионах ПФО за первые девять месяцев 2024 года. А в качестве делителя взяли стоимость самых дорогих и дешевых билетов на «Щелкунчика» в приволжских театрах (данные с сайта Минкульта РФ). Подробнее можно почитать в материале «ФедералПресс» «Индекс “Щелкунчика”: где в ПФО самые дорогие и доступные билеты на новогодний балет».