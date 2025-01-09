Минтруда: в Беларуси насчитывается около 450 тыс. работающих пенсионеров

«У нас на сегодняшний день в Беларуси работает порядка 450 тысяч пенсионеров, которые достигли пенсионного возраста. Из них четверть — около 110 тысяч — пенсионеры, которые в свое время имели более высокую зарплату до выхода на пенсию».