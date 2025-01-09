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Минтруда: в Беларуси насчитывается около 450 тыс. работающих пенсионеров

МИНСК, 9 янв — Sputnik. Порядка 450 тысяч жителей Беларуси, которые достигли пенсионного возраста, продолжают работать, заявила начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Елена Гоморова во время пресс-конференции, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

С 1 января 2025-го года вступили в силу пенсионные новации, предусмотренные указом президента № 402 от 29 октября о социальной поддержке.

«Это один из самых комплексных документов по вопросам пенсионного обеспечения, принятых в текущей пятилетке. Он направлен, как на повышение уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий, на упрощение порядка назначений и выплат пенсий, а также на предоставление мер социально поддержки детям-инвалидам, многодетным матерям».

сказала Гоморова.

Самая ожидаемая новация — снятие ограничения размера пенсий, работающим пенсионерам.

«У нас на сегодняшний день в Беларуси работает порядка 450 тысяч пенсионеров, которые достигли пенсионного возраста. Из них четверть — около 110 тысяч — пенсионеры, которые в свое время имели более высокую зарплату до выхода на пенсию».

подчеркнула начальник главного управления.

Это значит, что индивидуальный коэффициент составлял свыше 1,3, и до 1 января текущего года пенсия выплачивалась с ограничениями. У каждого они были свои и зависели от продолжительности стажа и размера зарплаты.

С 1 января пенсия будет выплачиваться без этого ограничения.

Минимальный страховой стаж, который нужен для получения пенсии, составляет в Беларуси 20 лет. Именно столько надо отработать для назначения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет.

Женщины выходят на пенсию в Беларуси в 58 лет, мужчины — в 63 года.

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