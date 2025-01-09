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В Новосибирск из Беларуси прибыло 19 трамвайных кузовов

Мэр города Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале сообщил, что в Новосибирск доставили 19 трамвайных кузовов модели Т701, которые были сделаны в Беларуси.

По словам градоначальника, в столицу Сибири прибыло 19 трамвайных кузовов модели Т701 из 20, по контракту, который был заключен в прошлом году.

«Ещё один находится в пути», — отметил Максим Кудрявцев.