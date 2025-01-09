Омский аэропорт побил 30-летний рекорд

В пресс-службе омского аэропорта сообщили, что в 2024 году аэропорт обслужил 1 726 029 человек, что на 3% больше 2023 года. Таких показателей аэропорт достиг впервые за 30 лет.
В 2024 году миллионный пассажир был зарегистрирован 3 августа, а полуторамиллионный 3 ноября. Такие большие цифры говорят о том, что с каждым годом количество пассажиров растёт, во многом благодаря субсидированным рейсам.
Ранее мы сообщали, что из Омска в столичный аэропорт Внуково вновь полетят самолёты авиакомпании «Победа». Они были отменены в ноябре 2022 года. С тех пор из Омска во Внуково самолёты ни одной авиакомпании не летали.